Bloomberg: Россия частично сохранит присутствие на военных базах Сирии

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Россия может сохранить часть присутствия в Сирии
Россия может сохранить часть присутствия в Сирии Фото:

Россия находится на завершающем этапе переговоров о продлении присутствия на военных базах в Сирии в Тартусе и Хмеймиме с новым правительством страны. Об этом сообщил Bloomberg.

«Россия, скорее всего, сохранит сокращенное военное присутствие в Сирии <...> Москва близка к соглашению с новым сирийским правительством, которое позволит ей сохранить часть персонала и оборудования в стране», — пишет Bloomberg, со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу. Там отметили, что гарантий, что текущие переговоры приведут к соглашению пока нет.

Также уточнили, что присутствие российских военных может помощь новому сирийскому руководству удерживать баланс в условиях возрастающего влияния Турции. Ожидается, что окончательное соглашение между РФ и новыми властями в Сирии будет подписано в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с главой переходного периода Сирии Ахмедом аль-Шараа. В ходе телефонного разговора российский лидер обсудил будущее российских военных баз в Сирии. По мнению политологов, Путин выстраивает новую стратегию развития отношений между с Сирией.

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Россия находится на завершающем этапе переговоров о продлении присутствия на военных базах в Сирии в Тартусе и Хмеймиме с новым правительством страны. Об этом сообщил Bloomberg. «Россия, скорее всего, сохранит сокращенное военное присутствие в Сирии <...> Москва близка к соглашению с новым сирийским правительством, которое позволит ей сохранить часть персонала и оборудования в стране», — пишет Bloomberg, со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу. Там отметили, что гарантий, что текущие переговоры приведут к соглашению пока нет. Также уточнили, что присутствие российских военных может помощь новому сирийскому руководству удерживать баланс в условиях возрастающего влияния Турции. Ожидается, что окончательное соглашение между РФ и новыми властями в Сирии будет подписано в ближайшее время. Ранее президент России Владимир Путин созвонился с главой переходного периода Сирии Ахмедом аль-Шараа. В ходе телефонного разговора российский лидер обсудил будущее российских военных баз в Сирии. По мнению политологов, Путин выстраивает новую стратегию развития отношений между с Сирией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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