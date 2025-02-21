Замруководителя УФАС по Татарстану арестован за превышение полномочий

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Замруководителя УФАС по Татарстану Алмаз Яфизов арестован за превышение полномочий
Замруководителя УФАС по Татарстану Алмаз Яфизов арестован за превышение полномочий Фото:

Вахитовский районный суд Казани арестовал заместителя руководителя Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану Алмаза Яфизова. Тот обвиняется в превышении должностных полномочий.

«Яфизов заключен под стражу до 18 апреля», — передает ТАСС. Обвинение в адрес замруководителя выдвинуто по факту превышение должностных полномочий.

Яфизов был назначен на должность 21 февраля 2020 года. Он курировал отдел контроля закупок и отдел контроля органов власти.

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Вахитовский районный суд Казани арестовал заместителя руководителя Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану Алмаза Яфизова. Тот обвиняется в превышении должностных полномочий. «Яфизов заключен под стражу до 18 апреля», — передает ТАСС. Обвинение в адрес замруководителя выдвинуто по факту превышение должностных полномочий. Яфизов был назначен на должность 21 февраля 2020 года. Он курировал отдел контроля закупок и отдел контроля органов власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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