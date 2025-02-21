Замруководителя УФАС по Татарстану арестован за превышение полномочий

Замруководителя УФАС по Татарстану Алмаз Яфизов арестован за превышение полномочий
Вахитовский районный суд Казани арестовал заместителя руководителя Управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану Алмаза Яфизова. Тот обвиняется в превышении должностных полномочий.
«Яфизов заключен под стражу до 18 апреля», — передает ТАСС. Обвинение в адрес замруководителя выдвинуто по факту превышение должностных полномочий.
Яфизов был назначен на должность 21 февраля 2020 года. Он курировал отдел контроля закупок и отдел контроля органов власти.
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