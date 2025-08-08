Самолет насмерть сбил жирафа в Кении

Самолет с туристами сбил насмерть жирафа при посадке в заповеднике Лева в округе Меру, Кении. Среди жертв были два члена экипажа, два врача и два человека, которые находились на земле. Об этом сообщает издание Kahawa Tungu.
«Пилот воздушного судна Cessna Caravan, принадлежащего компании Scenic Safaris, совершал посадку на взлетно-посадочной полосе Лева. После приземления два жирафа внезапно выбежали из кустов навстречу самолету, что привело к столкновению и гибели одного из животных», — сказано в сообщении.
Сам пилот сообщил, что во время выруливания на полосу два жирафа выбежали с обочины прямо по курсу движения самолета, в результате чего избежать столкновения не удалось. В Scenic Safaris уточнили, что после инцидента пассажирам и членам экипажа была оказана необходимая помощь. На место происшествия прибыла команда специалистов для оценки ущерба и расследования обстоятельств случившегося.
