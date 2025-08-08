Самолет насмерть сбил жирафа в Кении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кении пилот сбил насмерть жирафа
В Кении пилот сбил насмерть жирафа Фото:

Самолет с туристами сбил насмерть жирафа при посадке в заповеднике Лева в округе Меру, Кении. Среди жертв были два члена экипажа, два врача и два человека, которые находились на земле. Об этом сообщает издание Kahawa Tungu.

«Пилот воздушного судна Cessna Caravan, принадлежащего компании Scenic Safaris, совершал посадку на взлетно-посадочной полосе Лева. После приземления два жирафа внезапно выбежали из кустов навстречу самолету, что привело к столкновению и гибели одного из животных», — сказано в сообщении.

Сам пилот сообщил, что во время выруливания на полосу два жирафа выбежали с обочины прямо по курсу движения самолета, в результате чего избежать столкновения не удалось. В Scenic Safaris уточнили, что после инцидента пассажирам и членам экипажа была оказана необходимая помощь. На место происшествия прибыла команда специалистов для оценки ущерба и расследования обстоятельств случившегося.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет с туристами сбил насмерть жирафа при посадке в заповеднике Лева в округе Меру, Кении. Среди жертв были два члена экипажа, два врача и два человека, которые находились на земле. Об этом сообщает издание Kahawa Tungu. «Пилот воздушного судна Cessna Caravan, принадлежащего компании Scenic Safaris, совершал посадку на взлетно-посадочной полосе Лева. После приземления два жирафа внезапно выбежали из кустов навстречу самолету, что привело к столкновению и гибели одного из животных», — сказано в сообщении. Сам пилот сообщил, что во время выруливания на полосу два жирафа выбежали с обочины прямо по курсу движения самолета, в результате чего избежать столкновения не удалось. В Scenic Safaris уточнили, что после инцидента пассажирам и членам экипажа была оказана необходимая помощь. На место происшествия прибыла команда специалистов для оценки ущерба и расследования обстоятельств случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...