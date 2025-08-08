Фестиваль Signal перенесли в Москву из-за опасности БПЛА в Калужской области

Фестиваль Signal 2025 не сможет пройти в Никола-Ленивце Калужской области и будет перенесен в Москву. Он пройдет в те же даты на различных городских площадках с 14 по 18 августа, сообщили организаторы.
«Фестиваль Signal 2025 не сможет состояться в Никола-Ленивце и будет перенесён в Москву. Это решение стало финальным этапом продолжительного процесса согласований», — сообщили организаторы.
Уточняется, что билет на фестиваль предоставит доступ к концертам Москве или останется действительным на «Signal 2026». Фестиваль «Сигнал» планировалось провести на территории арт-парка «Никола-Ленивец». Планировалось, что будут работать девять сцен, выступят около 300 артистов, а концерты посетят около 20 тысяч человек.
Об отмене крупного фестиваля в Калужской области несколько дней назад сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков. Отмену концертов он объяснил потенциальными угрозами БПЛА.
