Фестиваль Signal перенесли в Москву из-за опасности БПЛА в Калужской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль «Сигнал» проведут в Москве в те же даты, что и планировалось в Калужской области
Фестиваль «Сигнал» проведут в Москве в те же даты, что и планировалось в Калужской области Фото:

Фестиваль Signal 2025 не сможет пройти в Никола-Ленивце Калужской области и будет перенесен в Москву. Он пройдет в те же даты на различных городских площадках с 14 по 18 августа, сообщили организаторы.

«Фестиваль Signal 2025 не сможет состояться в Никола-Ленивце и будет перенесён в Москву. Это решение стало финальным этапом продолжительного процесса согласований», — сообщили организаторы. 

Уточняется, что билет на фестиваль предоставит доступ к концертам  Москве или останется действительным на «Signal 2026». Фестиваль «Сигнал» планировалось провести на территории арт-парка «Никола-Ленивец». Планировалось, что будут работать девять сцен, выступят около 300 артистов, а концерты посетят около 20 тысяч человек. 

Об отмене крупного фестиваля в Калужской области несколько дней назад сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков. Отмену концертов он объяснил потенциальными угрозами БПЛА. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фестиваль Signal 2025 не сможет пройти в Никола-Ленивце Калужской области и будет перенесен в Москву. Он пройдет в те же даты на различных городских площадках с 14 по 18 августа, сообщили организаторы. «Фестиваль Signal 2025 не сможет состояться в Никола-Ленивце и будет перенесён в Москву. Это решение стало финальным этапом продолжительного процесса согласований», — сообщили организаторы.  Уточняется, что билет на фестиваль предоставит доступ к концертам  Москве или останется действительным на «Signal 2026». Фестиваль «Сигнал» планировалось провести на территории арт-парка «Никола-Ленивец». Планировалось, что будут работать девять сцен, выступят около 300 артистов, а концерты посетят около 20 тысяч человек.  Об отмене крупного фестиваля в Калужской области несколько дней назад сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков. Отмену концертов он объяснил потенциальными угрозами БПЛА. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...