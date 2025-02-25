В Госдуме рассказали, могут ли россиянам отказать при обмене «старых» долларов

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам от партии «Единая Россия» Никита Чаплин заявил, что долларовые купюры не имеют «срока годности». Он подчеркнул, что по законодательству США, все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, признаются законным платежным средством и должны приниматься при оплате.
«Важно понимать, что как такового понятия „срок годности“ для долларовых купюр не существует. Согласно законодательству США, все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и должны приниматься к оплате. Российские банки также не имеют законных оснований отказывать в приеме долларов старого образца, если они находятся в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности», — указал он в диалоге с ТАСС.
Чаплин также указал, что каждый банк в России может устанавливать свои критерии для оценки состояния иностранных валютных купюр, но эти критерии не должны противоречить законодательству и ущемлять права потребителей. В случае возникновения спорных моментов граждане могут обратиться за помощью к Роспотребнадзору, в суд или Центральный банк РФ.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что российские банки не имеют полномочий влиять на принятие старых иностранных купюр. Более того, он предположил, что основные ограничения на оборот старых долларов исходят от США, устанавливающих правила для своей валюты.
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