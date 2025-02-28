Шойгу: Путин держит на особом контроле исполнение договоров с Си Цзиньпином

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Шойгу прибыл в КНР для переговоров с Си Цзиньпином
Шойгу прибыл в КНР для переговоров с Си Цзиньпином Фото:

Глава РФ Владимир Путин держит на особом контроле реализацию договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер также высоко ценит отношения, которые сложились между ним и Си Цзиньпином. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, прибывший в Китай. 

«Прежде всего передаю вам теплый привет и наилучшие пожелания президента Российской Федерации Владимира Путина, который <...> держит на контроле реализацию достигнутых с вами договоренностей по широкому кругу вопросов», — заявил Шойгу в ходе переговоров в Доме народных собраний в КНР. Его слова передает ТАСС. 

Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл в Китай для встречи с Си Цзиньпином и министром иностранных дел Республики Ван И. Сначала Сергей Шойгу посетил государственную резиденцию «Дяоюйтай», сейчас диалог перешел в Дом народных собраний в Пекине. Отмечается, что стороны будут обсуждать вопросы актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, безопасности и укрепления стратегического партнерства, передает деловое издание «Взгляд». 

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Глава РФ Владимир Путин держит на особом контроле реализацию договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер также высоко ценит отношения, которые сложились между ним и Си Цзиньпином. Об этом сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, прибывший в Китай.  «Прежде всего передаю вам теплый привет и наилучшие пожелания президента Российской Федерации Владимира Путина, который <...> держит на контроле реализацию достигнутых с вами договоренностей по широкому кругу вопросов», — заявил Шойгу в ходе переговоров в Доме народных собраний в КНР. Его слова передает ТАСС.  Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл в Китай для встречи с Си Цзиньпином и министром иностранных дел Республики Ван И. Сначала Сергей Шойгу посетил государственную резиденцию «Дяоюйтай», сейчас диалог перешел в Дом народных собраний в Пекине. Отмечается, что стороны будут обсуждать вопросы актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, безопасности и укрепления стратегического партнерства, передает деловое издание «Взгляд». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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