Популярное музыкально-юмористическое шоу Saturday Night Live сделало пародию на скандал между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, который произошел в Белом доме 28 февраля. Об этом сообщает издание Deadline.
В ходе пародии, происходящей в Овальном кабинете, Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс выражают недовольство по поводу якобы недостаточной почтительности Зеленского, который пришел на встречу в неформальной одежде. Трамп критикует Зеленского, заявляя: «Это неуважительно. Кто приходит в Белый дом в футболке и джинсах как мусорщик?» — отметили на Deadline. Эпизод стал еще более абсурдным, когда персонаж Илона Маска, исполненный актером Майком Майерсом, ворвался в кабинет с бензопилой и в неофициальном виде.
Пародия на шоу Saturday Night Live отражает реальные события встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, которая, по мнению многих СМИ, включая британскую газету Telegraph, привела к серьезному ухудшению дипломатических отношений между США и Украиной. Авторы материала назвали встречу «дипломатической катастрофой», которая только усугубила напряженность в отношениях между двумя странами.
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