Танкисты ВСУ пожаловались жительнице Суджи, что их заставляли воевать

Жительница Суджи Богунова: танкистам ВСУ угрожали тюрьмой за отказ воевать
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские танкисты были отправлены на фронт насильно
Украинские танкисты были отправлены на фронт насильно Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Танкисты ВСУ в Курской области признавались, что их насильно отправили на фронт. Об этом рассказала жительница Суджи Анна Богунова.

«Они сказали — мы не виноваты, нас послали, а один говорит: „Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь повоюешь“», — передает слова Богуновой РИА Новости. Суджа, находившаяся под оккупацией ВСУ семь месяцев, была освобождена российскими войсками, как сообщило министерство обороны РФ.

По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, потери ВСУ в этом регионе превысили 67 тысяч человек, многие бойцы сдаются, понимая бесперспективность ситуации. Президент РФ Владимир Путин поручил завершить освобождение территории Курской области и окончательно разгромить противника, передает «Ридус».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Танкисты ВСУ в Курской области признавались, что их насильно отправили на фронт. Об этом рассказала жительница Суджи Анна Богунова. «Они сказали — мы не виноваты, нас послали, а один говорит: „Либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь повоюешь“», — передает слова Богуновой РИА Новости. Суджа, находившаяся под оккупацией ВСУ семь месяцев, была освобождена российскими войсками, как сообщило министерство обороны РФ. По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, потери ВСУ в этом регионе превысили 67 тысяч человек, многие бойцы сдаются, понимая бесперспективность ситуации. Президент РФ Владимир Путин поручил завершить освобождение территории Курской области и окончательно разгромить противника, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...