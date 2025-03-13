Освобождения Суджи ждала вся Россия. Так эмоционально прокомментировал освобождение населенного пункта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Это не просто хорошая новость, <...> это долгожданная весть, которую, конечно же, не только в Курской области ждали. Ждали всей Россией», — заявил Хинштейн. Он выразил свои чувства в беседе с корреспондентом telegram-канала «Телега ONLINE» Ильей Гогуа.
В ходе беседы Хинштейн также подчеркнул значимость усилий российских военных и выразил благодарность им за их жертвенность и мужество. «Низкий поклон нашим воинам, которые жертвуют собой, рискуя, идут вперед и бьют врага. Спасибо», — заключил Хинштейн.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Суджа, Подол и Меловой. В Судже и его окрестностях продолжают оставаться 400 мирных жителей.
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