Хинштейн эмоционально отреагировал на освобождение Суджи. Видео

Хинштейн заявил, что вся Россия ждала освобождения Суджи
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Освобождение Суджи ждали во всей России, заявил Хинштейн
Освобождение Суджи ждали во всей России, заявил Хинштейн Фото:
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Освобождения Суджи ждала вся Россия. Так эмоционально прокомментировал освобождение населенного пункта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Это не просто хорошая новость, <...> это долгожданная весть, которую, конечно же, не только в Курской области ждали. Ждали всей Россией», — заявил Хинштейн. Он выразил свои чувства в беседе с корреспондентом telegram-канала «Телега ONLINE» Ильей Гогуа.

В ходе беседы Хинштейн также подчеркнул значимость усилий российских военных и выразил благодарность им за их жертвенность и мужество. «Низкий поклон нашим воинам, которые жертвуют собой, рискуя, идут вперед и бьют врага. Спасибо», — заключил Хинштейн.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Суджа, Подол и Меловой. В Судже и его окрестностях продолжают оставаться 400 мирных жителей.

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Освобождения Суджи ждала вся Россия. Так эмоционально прокомментировал освобождение населенного пункта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Это не просто хорошая новость, <...> это долгожданная весть, которую, конечно же, не только в Курской области ждали. Ждали всей Россией», — заявил Хинштейн. Он выразил свои чувства в беседе с корреспондентом telegram-канала «Телега ONLINE» Ильей Гогуа. В ходе беседы Хинштейн также подчеркнул значимость усилий российских военных и выразил благодарность им за их жертвенность и мужество. «Низкий поклон нашим воинам, которые жертвуют собой, рискуя, идут вперед и бьют врага. Спасибо», — заключил Хинштейн. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенные пункты Суджа, Подол и Меловой. В Судже и его окрестностях продолжают оставаться 400 мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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