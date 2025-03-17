Российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожской области, заняв восточную часть села Степовое. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наша армия прорвала оборону ВСУ на восточных рубежах села Степовое», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что перед атакой российская армия освободила около восьми квадратных километров на подступах к селу, в результате чего украинские подразделения были вынуждены отступить к центру.
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