Невестка Ливанова рассказала о его состоянии после сообщений о коме

Невестка Ливанова заявила, что актер находится дома и чувствует себя хорошо
© Служба новостей «URA.RU»
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Василий Ливанов находится дома и чувствует себя хорошо, заявила его невестка
Василий Ливанов находится дома и чувствует себя хорошо, заявила его невестка Фото:

Актер Василий Ливанов, исполнивший роль Шерлока Холмса в советской адаптации, восстанавливается и находится дома. Состояние артиста стабильно. Об этом сообщила его невестка, опровергнув информацию о том, что актер находится в коме.

«Василий Ливанов находится дома и чувствует себя хорошо», — заявила она. Ее слова приводит ТАСС. 

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что актер Василий Ливанов сильно сбросил вес после медикаментозной комы, вызванной бактериальной инфекцией. В ходе обследований у него также обнаружили подозрительную опухоль, передает «Ридус». Однако его семья опровергла слухи об его тяжелом состоянии, отметив, что актер чувствует себя хорошо.

Василий Ливанов широко известен ролью Шерлока Холмса в телефильмах Игоря Масленникова под названием «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Ливанов был удостоен звания народного артиста РСФСР и знаком ордена Британской империи.

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Актер Василий Ливанов, исполнивший роль Шерлока Холмса в советской адаптации, восстанавливается и находится дома. Состояние артиста стабильно. Об этом сообщила его невестка, опровергнув информацию о том, что актер находится в коме. «Василий Ливанов находится дома и чувствует себя хорошо», — заявила она. Ее слова приводит ТАСС.  Ранее telegram-канал Mash сообщил, что актер Василий Ливанов сильно сбросил вес после медикаментозной комы, вызванной бактериальной инфекцией. В ходе обследований у него также обнаружили подозрительную опухоль, передает «Ридус». Однако его семья опровергла слухи об его тяжелом состоянии, отметив, что актер чувствует себя хорошо. Василий Ливанов широко известен ролью Шерлока Холмса в телефильмах Игоря Масленникова под названием «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Ливанов был удостоен звания народного артиста РСФСР и знаком ордена Британской империи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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