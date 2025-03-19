Невестка Ливанова рассказала о его состоянии после сообщений о коме

Актер Василий Ливанов, исполнивший роль Шерлока Холмса в советской адаптации, восстанавливается и находится дома. Состояние артиста стабильно. Об этом сообщила его невестка, опровергнув информацию о том, что актер находится в коме.
«Василий Ливанов находится дома и чувствует себя хорошо», — заявила она. Ее слова приводит ТАСС.
Ранее telegram-канал Mash сообщил, что актер Василий Ливанов сильно сбросил вес после медикаментозной комы, вызванной бактериальной инфекцией. В ходе обследований у него также обнаружили подозрительную опухоль, передает «Ридус». Однако его семья опровергла слухи об его тяжелом состоянии, отметив, что актер чувствует себя хорошо.
Василий Ливанов широко известен ролью Шерлока Холмса в телефильмах Игоря Масленникова под названием «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Ливанов был удостоен звания народного артиста РСФСР и знаком ордена Британской империи.
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