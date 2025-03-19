План президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера по отправке военных на Украину высмеяли, так как его поддержали только три страны из 37, которых они планировали привлечь. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Предлагаемая Стармером и Макроном 'коалиция желающих', судя по всему, включает три страны: Великобританию, Францию и Данию», — написал Христофору в соцсети Х. Таким образом журналист иронично отреагировал на план западных политиков.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Стармер и Макрон пытаются создать коалицию из 37 стран для размещения миротворцев на Украине и предоставления гарантий безопасности Киеву. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появление миротворцев и другого военного контингента на территории Украины возможно только с согласия всех сторон, включая Россию. Российский лидер Владимир Путин также подчеркивал, что целью урегулирования конфликта должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие, которое может дать Киеву время для подготовки.
Согласно газете The Wall Street Journal, Париж и Лондон планируют разместить до 30 000 миротворцев на Украине при достижении соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом. Также для обеспечения безопасности Украины могут быть использованы системы противовоздушной обороны, которые уже размещены в Европе.
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