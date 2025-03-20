В Энгельсском районе после атаки дронов введен режим ЧС

В Энгельсском районе Саратовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Причиной стала массированная атака украинских дронов, сообщили местные власти.
«Режим ЧС муниципального уровня введен в Энгельсском районе...» — пишет ТАСС со ссылкой на власти. Отмечается, что введение этого режима связано с масштабной атакой беспилотников ВСУ.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что 20 марта города Саратов и Энгельс столкнулись с наиболее масштабной атакой украинских дронов за весь период наблюдений. В результате атаки были повреждены гражданские объекты. Также пострадали несколько человек.
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