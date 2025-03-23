Стармер заявил о давлении со стороны Трампа из-за Зеленского

В день проведения переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на Великобританию оказывалось давление. Об этом сообщает премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«В день, когда встреча в Овальном кабинете между президентом Трампом и президентом Зеленским прошла не очень хорошо, на нас давили», — передает The New York Times слова Стармера. Премьер отметил, что британской стороне приходилось выражаться в крайне критической манере, применяя яркие прилагательные.
Конфликт между Трампом и Зеленским во время встречи в Белом доме, посвященной обсуждению сделки по редкоземельным металлам, привел к скандалу и резкому ухудшению отношений между странами. Стармер пытался снизить напряженность, призывая Зеленского к возобновлению диалога с Трампом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.