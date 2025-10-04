ВС РФ уничтожили 20 БПЛА над регионами

БПЛА сбиты над регионами
Российские войска уничтожили 20 украинских беспилотников над регионами. БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской и Орловской областями с 11:00 до 13:00 мск. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!