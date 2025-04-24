ВТБ продает «Росгосстрах», уже есть два покупателя

На покупку страховой компании «Росгосстрах» претендуют два потенциальных инвестора. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.
«Мы хотим продать, сейчас у нас есть, по крайней мере, два покупателя на „Росгосстрах“», — сказал Андрей Костин во время встречи с клиентами ВТБ Private Banking, его слова передает «Интерфакс». Он также отметил, что страховой бизнес слишком сложен, требует повышенного внимания и является отдельной сферой. В связи с этим ВТБ считает правильным передать указанную компанию профессиональным страховщикам, как это было сделано ранее с «ВТБ страхованием», которую продали «СОГАЗу».
«Росгосстрах» перешел в собственность группы ВТБ в декабре 2022 года после приобретения активов банка «Открытие». Руководство ВТБ ранее заявляло, что страховой бизнес не является для группы профильным, при этом банк не намерен продавать актив по заниженной цене. В структуру «Росгосстраха» входит универсальный страховщик ПАО «Росгосстрах» и дочерняя компания «Росгосстрах Жизнь».
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