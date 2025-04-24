ВТБ продает «Росгосстрах», уже есть два покупателя

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ВТБ хочет отказаться от страхового бизнеса
ВТБ хочет отказаться от страхового бизнеса Фото:

На покупку страховой компании «Росгосстрах» претендуют два потенциальных инвестора. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Мы хотим продать, сейчас у нас есть, по крайней мере, два покупателя на „Росгосстрах“», — сказал Андрей Костин во время встречи с клиентами ВТБ Private Banking, его слова передает «Интерфакс». Он также отметил, что страховой бизнес слишком сложен, требует повышенного внимания и является отдельной сферой. В связи с этим ВТБ считает правильным передать указанную компанию профессиональным страховщикам, как это было сделано ранее с «ВТБ страхованием», которую продали «СОГАЗу».

«Росгосстрах» перешел в собственность группы ВТБ в декабре 2022 года после приобретения активов банка «Открытие». Руководство ВТБ ранее заявляло, что страховой бизнес не является для группы профильным, при этом банк не намерен продавать актив по заниженной цене. В структуру «Росгосстраха» входит универсальный страховщик ПАО «Росгосстрах» и дочерняя компания «Росгосстрах Жизнь».

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На покупку страховой компании «Росгосстрах» претендуют два потенциальных инвестора. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин. «Мы хотим продать, сейчас у нас есть, по крайней мере, два покупателя на „Росгосстрах“», — сказал Андрей Костин во время встречи с клиентами ВТБ Private Banking, его слова передает «Интерфакс». Он также отметил, что страховой бизнес слишком сложен, требует повышенного внимания и является отдельной сферой. В связи с этим ВТБ считает правильным передать указанную компанию профессиональным страховщикам, как это было сделано ранее с «ВТБ страхованием», которую продали «СОГАЗу». «Росгосстрах» перешел в собственность группы ВТБ в декабре 2022 года после приобретения активов банка «Открытие». Руководство ВТБ ранее заявляло, что страховой бизнес не является для группы профильным, при этом банк не намерен продавать актив по заниженной цене. В структуру «Росгосстраха» входит универсальный страховщик ПАО «Росгосстрах» и дочерняя компания «Росгосстрах Жизнь».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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