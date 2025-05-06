Отец Илона Маска проникся уважением к Путину

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол выразил уважение президенту России Владимиру Путину. Об этом он сообщил в интервью Going Underground.
«Путин, безусловно, вызывает определенное уважение», — рассказал Маск в беседе с изданием. Он добавил, что Путин занимает пост президента на протяжении многих лет. Его публичные заявления зачастую производят впечатление взвешенных и рациональных, а высказанные им идеи нередко выглядят логичными и продуманными.
По словам Эррола, российский президент последовательно отстаивает интересы своей страны, которая на протяжении столетий играла значительную роль в мировой истории. Любые успехи России неизменно привлекают к себе пристальное внимание мировой общественности, отметил Маск. Кроме того, он подчеркнул, что среди всемирно известных писателей, художников и ученых немало выходцев из России.
Ранее Илон Маск иронично прокомментировал в социальной сети X сравнение британских военно-морских сил с российским флотом. Поводом для его высказывания послужил пост блогера Марио Науфала, в котором были сопоставлены возможности флотов стран и отмечено преимущество РФ, передает RT.
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