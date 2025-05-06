Отец Илона Маска проникся уважением к Путину

Отец Илона Маска: Путин вызывает определенное уважение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
.
. Фото:

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол выразил уважение президенту России Владимиру Путину. Об этом он сообщил в интервью Going Underground.

«Путин, безусловно, вызывает определенное уважение», — рассказал Маск в беседе с изданием. Он добавил, что Путин занимает пост президента на протяжении многих лет. Его публичные заявления зачастую производят впечатление взвешенных и рациональных, а высказанные им идеи нередко выглядят логичными и продуманными.

По словам Эррола, российский президент последовательно отстаивает интересы своей страны, которая на протяжении столетий играла значительную роль в мировой истории. Любые успехи России неизменно привлекают к себе пристальное внимание мировой общественности, отметил Маск. Кроме того, он подчеркнул, что среди всемирно известных писателей, художников и ученых немало выходцев из России.

Ранее Илон Маск иронично прокомментировал в социальной сети X сравнение британских военно-морских сил с российским флотом. Поводом для его высказывания послужил пост блогера Марио Науфала, в котором были сопоставлены возможности флотов стран и отмечено преимущество РФ, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол выразил уважение президенту России Владимиру Путину. Об этом он сообщил в интервью Going Underground. «Путин, безусловно, вызывает определенное уважение», — рассказал Маск в беседе с изданием. Он добавил, что Путин занимает пост президента на протяжении многих лет. Его публичные заявления зачастую производят впечатление взвешенных и рациональных, а высказанные им идеи нередко выглядят логичными и продуманными. По словам Эррола, российский президент последовательно отстаивает интересы своей страны, которая на протяжении столетий играла значительную роль в мировой истории. Любые успехи России неизменно привлекают к себе пристальное внимание мировой общественности, отметил Маск. Кроме того, он подчеркнул, что среди всемирно известных писателей, художников и ученых немало выходцев из России. Ранее Илон Маск иронично прокомментировал в социальной сети X сравнение британских военно-морских сил с российским флотом. Поводом для его высказывания послужил пост блогера Марио Науфала, в котором были сопоставлены возможности флотов стран и отмечено преимущество РФ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...