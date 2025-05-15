Песков: российская делегация ждет своих визави в Стамбуле

Российская делегация с утра ждет своих собеседников в Стамбуле, однако те пока не прибыли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская делегация уже в Стамбуле. С утра ждет ждет своих визави, которых пока нет», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, насколько Кремль против включения Европы в переговорный процесс и как оценивает риски срыва встречи.
Он подчеркнул, что эти переговоры являются инициативой президента РФ Владимира Путина. Предыдущая прямая встреча делегаций Москвы и Киева была прервана по инициативе последнего.
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