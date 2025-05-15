Песков: российская делегация ждет своих визави в Стамбуле

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Песков заявил, что российская делегация все еще ждет украинских визави в Стамбуле
Песков заявил, что российская делегация все еще ждет украинских визави в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Российская делегация с утра ждет своих собеседников в Стамбуле, однако те пока не прибыли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская делегация уже в Стамбуле. С утра ждет ждет своих визави, которых пока нет», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, насколько Кремль против включения Европы в переговорный процесс и как оценивает риски срыва встречи.

Он подчеркнул, что эти переговоры являются инициативой президента РФ Владимира Путина. Предыдущая прямая встреча делегаций Москвы и Киева была прервана по инициативе последнего.

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Российская делегация с утра ждет своих собеседников в Стамбуле, однако те пока не прибыли. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Российская делегация уже в Стамбуле. С утра ждет ждет своих визави, которых пока нет», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Так он ответил на вопрос о том, насколько Кремль против включения Европы в переговорный процесс и как оценивает риски срыва встречи. Он подчеркнул, что эти переговоры являются инициативой президента РФ Владимира Путина. Предыдущая прямая встреча делегаций Москвы и Киева была прервана по инициативе последнего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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