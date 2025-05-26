Reutes: Россия выбрала пять стран для переговоров с Украиной

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Россия выбрала пять стран, который могут стать площадкой для дальнейших переговоров по Украине
Россия выбрала пять стран, который могут стать площадкой для дальнейших переговоров по Украине Фото:

Власти России считают страны Персидского залива и Турцию потенциально подходящими площадками для проведения переговоров с Украиной. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Москвы. В список приоритетных посредников были включены Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар, Оман и Турция.

«Собеседники агентства назвали подходящими пять стран, среди которых Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар, Оман и Турция. Отмечается, что президент России Владимир Путин неоднократно хвалил арабские страны за их попытки посредничества в прекращении конфликта», — передают авторы материала.

До этого представители европейских стран и Украины обсуждали возможность проведения переговоров с Россией в Женеве. В обсуждении участвовали дипломаты Франции, Италии, Германии и Великобритании. Ранее эксперты отмечали, что Турция остается одной из немногих стран, где могут встретиться лидеры России и Украины, поскольку Анкара поддерживает рабочие отношения с обеими сторонами и обеспечивает необходимый уровень безопасности. Варианты проведения переговоров в Европе или Белоруссии рассматривались как маловероятные из-за политических и логистических причин.

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Власти России считают страны Персидского залива и Турцию потенциально подходящими площадками для проведения переговоров с Украиной. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Москвы. В список приоритетных посредников были включены Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар, Оман и Турция. «Собеседники агентства назвали подходящими пять стран, среди которых Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия, Катар, Оман и Турция. Отмечается, что президент России Владимир Путин неоднократно хвалил арабские страны за их попытки посредничества в прекращении конфликта», — передают авторы материала. До этого представители европейских стран и Украины обсуждали возможность проведения переговоров с Россией в Женеве. В обсуждении участвовали дипломаты Франции, Италии, Германии и Великобритании. Ранее эксперты отмечали, что Турция остается одной из немногих стран, где могут встретиться лидеры России и Украины, поскольку Анкара поддерживает рабочие отношения с обеими сторонами и обеспечивает необходимый уровень безопасности. Варианты проведения переговоров в Европе или Белоруссии рассматривались как маловероятные из-за политических и логистических причин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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