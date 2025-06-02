Меморандум РФ подразумевает установление предельной численности ВСУ

Россия требует фиксацию максимальной численности ВСУ, а также ограничения по вооружениям и военной технике. Это сказано в меморандуме российской стороны по урегулированию конфликта.
«Установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик», — передает ТАСС содержимое документа. Также в первом разделе документа содержится требование о роспуске националистических формирований в составе украинских силовых структур.
Россия также выдвинула предложение о постепенном восстановлении двусторонних отношений с Украиной. В рамках данной инициативы предусматривается возобновление дипломатических контактов, экономического сотрудничества и транзита газа.
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