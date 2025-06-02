Меморандум РФ подразумевает установление предельной численности ВСУ

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Россия требует сохранить предельную численность техники ВСУ
Россия требует сохранить предельную численность техники ВСУ Фото:

Россия требует фиксацию максимальной численности ВСУ, а также ограничения по вооружениям и военной технике. Это сказано в меморандуме российской стороны по урегулированию конфликта.

«Установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик», — передает ТАСС содержимое документа. Также в первом разделе документа содержится требование о роспуске националистических формирований в составе украинских силовых структур.

Россия также выдвинула предложение о постепенном восстановлении двусторонних отношений с Украиной. В рамках данной инициативы предусматривается возобновление дипломатических контактов, экономического сотрудничества и транзита газа.

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Россия требует фиксацию максимальной численности ВСУ, а также ограничения по вооружениям и военной технике. Это сказано в меморандуме российской стороны по урегулированию конфликта. «Установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик», — передает ТАСС содержимое документа. Также в первом разделе документа содержится требование о роспуске националистических формирований в составе украинских силовых структур. Россия также выдвинула предложение о постепенном восстановлении двусторонних отношений с Украиной. В рамках данной инициативы предусматривается возобновление дипломатических контактов, экономического сотрудничества и транзита газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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