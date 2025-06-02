Россию не устраивает присутствие третьих стран на территории Украины

Меморандум РФ: Украина должна исключить военное присутствие третьих стран
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия против нахождения иностранных наемников на территории Украины
Россия против нахождения иностранных наемников на территории Украины Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Для прекращения огня Украина должна исключить военное присутствие третьих стран на своей территории. Это условие содержится в меморандуме РФ по урегулированию кризиса.

«Исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины», — передает ТАСС сообщения документа. Так же там говорится, о прекращении участия иностранных специалистов в боевых действиях.

Россия назвала освобождение удерживаемых лиц и амнистию так называемых «политзаключенных» обязательными условиями прекращения огня. Данные требования находятся во втором разделе документа.

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Для прекращения огня Украина должна исключить военное присутствие третьих стран на своей территории. Это условие содержится в меморандуме РФ по урегулированию кризиса. «Исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины», — передает ТАСС сообщения документа. Так же там говорится, о прекращении участия иностранных специалистов в боевых действиях. Россия назвала освобождение удерживаемых лиц и амнистию так называемых «политзаключенных» обязательными условиями прекращения огня. Данные требования находятся во втором разделе документа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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