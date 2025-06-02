Россию не устраивает присутствие третьих стран на территории Украины

Для прекращения огня Украина должна исключить военное присутствие третьих стран на своей территории. Это условие содержится в меморандуме РФ по урегулированию кризиса.
«Исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины», — передает ТАСС сообщения документа. Так же там говорится, о прекращении участия иностранных специалистов в боевых действиях.
Россия назвала освобождение удерживаемых лиц и амнистию так называемых «политзаключенных» обязательными условиями прекращения огня. Данные требования находятся во втором разделе документа.
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