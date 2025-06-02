Россия готова восстановить экономические отношения с Украиной

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В меморандуме РФ есть пункт о восстановлении дипломатических и экономических отношений с Украиной
В меморандуме РФ есть пункт о восстановлении дипломатических и экономических отношений с Украиной Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия предложила поэтапное восстановление отношений с Украиной, включая возобновление дипломатических и экономических связей, а также газового транзита. Об этом говорится в меморандуме, представленном российской стороной на втором раунде переговоров с Украиной.

«Поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами», — говорится в меморандуме. Текст документа оказался в распоряжении ТАСС. Кроме того, в предложениях России содержится пункт о снятии ограничений в отношении Украинской православной церкви (УПЦ).

Переговоры между делегациями России и Украины прошли в Стамбуле 2 июня и длились чуть более часа. Они проходили на русском языке.

Встреча началась с опозданием более чем на полтора часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи стороны обменялись меморандумами по вопросам урегулирования кризиса и достигли договоренности об обмене тел погибших военнослужащих. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU.

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Россия предложила поэтапное восстановление отношений с Украиной, включая возобновление дипломатических и экономических связей, а также газового транзита. Об этом говорится в меморандуме, представленном российской стороной на втором раунде переговоров с Украиной. «Поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами», — говорится в меморандуме. Текст документа оказался в распоряжении ТАСС. Кроме того, в предложениях России содержится пункт о снятии ограничений в отношении Украинской православной церкви (УПЦ). Переговоры между делегациями России и Украины прошли в Стамбуле 2 июня и длились чуть более часа. Они проходили на русском языке. Встреча началась с опозданием более чем на полтора часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи стороны обменялись меморандумами по вопросам урегулирования кризиса и достигли договоренности об обмене тел погибших военнослужащих. К чему еще пришли делегаты — в  материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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