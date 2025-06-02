Россия готова восстановить экономические отношения с Украиной

Россия предложила поэтапное восстановление отношений с Украиной, включая возобновление дипломатических и экономических связей, а также газового транзита. Об этом говорится в меморандуме, представленном российской стороной на втором раунде переговоров с Украиной.
«Поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами», — говорится в меморандуме. Текст документа оказался в распоряжении ТАСС. Кроме того, в предложениях России содержится пункт о снятии ограничений в отношении Украинской православной церкви (УПЦ).
Переговоры между делегациями России и Украины прошли в Стамбуле 2 июня и длились чуть более часа. Они проходили на русском языке.
Встреча началась с опозданием более чем на полтора часа. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам встречи стороны обменялись меморандумами по вопросам урегулирования кризиса и достигли договоренности об обмене тел погибших военнослужащих. К чему еще пришли делегаты — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.