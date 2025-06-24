Песков раскрыл просил ли глава МИД Ирана что-то передать США через Путина

Песков: Аракчи не просил Путина передать послание США
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обсуждение подобных тем не входило в повестку переговоров
Обсуждение подобных тем не входило в повестку переговоров Фото:

На встрече между президентом России Владимиром Путиным и заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи не поднимался вопрос о передаче каких-либо сообщений или просьб Соединенным Штатам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, об этом речь не заходила», — ответил Песков на вопрос журналистов относительно содержания недавней встречи Путина с Аракчи. Его слова передает корреспондент URA.RU. Вопрос касался следующих тем: передавала ли иранская сторона через российского лидера какие-либо послания или просьбы США, а также информировала ли о возможных военных действиях.

Дмитрий Песков опроверг подобные предположения. Он подчеркнул, что обсуждение подобных тем не входило в повестку переговоров. Все официальные заявления Ирана о возможных ответных действиях были сделаны задолго до визита Аракчи в Москву и широко освещались.

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На встрече между президентом России Владимиром Путиным и заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи не поднимался вопрос о передаче каких-либо сообщений или просьб Соединенным Штатам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, об этом речь не заходила», — ответил Песков на вопрос журналистов относительно содержания недавней встречи Путина с Аракчи. Его слова передает корреспондент URA.RU. Вопрос касался следующих тем: передавала ли иранская сторона через российского лидера какие-либо послания или просьбы США, а также информировала ли о возможных военных действиях. Дмитрий Песков опроверг подобные предположения. Он подчеркнул, что обсуждение подобных тем не входило в повестку переговоров. Все официальные заявления Ирана о возможных ответных действиях были сделаны задолго до визита Аракчи в Москву и широко освещались.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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