Мирра Андреева снова в топе: россиянка пробилась в четвертый круг Уимблдона

Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдона 2025
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Россиянке показывают выдающиеся результаты на Уимблдоне 2025
Россиянке показывают выдающиеся результаты на Уимблдоне 2025 Фото:

Россиянка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдона, обыграв американку Хейли Батист в двух сетах. На Уимблдоне-2025 18-летняя спортсменка уверенно прошла в четвертый круг, обыграв американку Хейли Батист со счетом 6:1, 6:3.

Это уже третья подряд вторая неделя на турнирах «Большого шлема» для Андреевой — рекорд, с которым она стала самой молодой теннисисткой за последние почти 20 лет. Последний раз такого добивалась сербка Ана Иванович в 2006 году.

Андреева уже во второй раз в карьере доходит до четвертого круга Уимблдона. В 2023-м она произвела фурор на своем дебютном турнире, а сейчас уверенно закрепляется в числе самых стабильных игроков сезона. В активе Мирры — уже 35 побед, и это третий результат в сезоне после Швентек (37) и Соболенко (44).

В следующем раунде россиянке предстоит серьезное испытание: либо 10-я ракетка мира Эмма Наварро, либо действующая чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова.

На Уимблдоне-2025 россиянки показывают мощную игру. Ранее во второй круг вышли Александрова, Касаткина и Хромачева. Но именно Андреева сейчас — главная надежда болельщиков.

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Россиянка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдона, обыграв американку Хейли Батист в двух сетах. На Уимблдоне-2025 18-летняя спортсменка уверенно прошла в четвертый круг, обыграв американку Хейли Батист со счетом 6:1, 6:3. Это уже третья подряд вторая неделя на турнирах «Большого шлема» для Андреевой — рекорд, с которым она стала самой молодой теннисисткой за последние почти 20 лет. Последний раз такого добивалась сербка Ана Иванович в 2006 году. Андреева уже во второй раз в карьере доходит до четвертого круга Уимблдона. В 2023-м она произвела фурор на своем дебютном турнире, а сейчас уверенно закрепляется в числе самых стабильных игроков сезона. В активе Мирры — уже 35 побед , и это третий результат в сезоне после Швентек (37) и Соболенко (44). В следующем раунде россиянке предстоит серьезное испытание: либо 10-я ракетка мира Эмма Наварро, либо действующая чемпионка Уимблдона Барбора Крейчикова. На Уимблдоне-2025 россиянки показывают мощную игру. Ранее во второй круг вышли Александрова, Касаткина и Хромачева. Но именно Андреева сейчас — главная надежда болельщиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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