Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании 15 июля 2025 года приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, который значительно усиливает ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату. Эксперты отмечают, что наиболее остро проблема навязывания допуслуг стоит в автомобильной сфере. О подробностях нового законопроекта и его значении URA.RU рассказал юрист, адвокат Алексей Ленихин.
Мнение юриста о законопроекте
Адвокат Алексей Ленихин считает, что принятие данного законопроекта — необходимая мера, особенно в отношении автомобильного рынка, где практика навязывания дополнительных услуг стала повсеместной.
«Данный законопроект, несомненно, является достаточно необходимым. Я связываю его важность, в первую очередь, с ситуацией в автосалонах, где, по моей практике, происходит наибольшее навязывание дополнительных услуг при покупке нового автомобиля», — отмечает юрист.
По словам адвоката, типичная схема навязывания выглядит следующим образом: сотрудники автосалонов используют манипулятивные техники, заявляя клиентам, что без приобретения определенных опций они не смогут получить подарки или скидки.
«Сотрудники часто апеллируют к тому, что если вы не приобретете защиту картера, то мы не сможем подарить вам коврики. А чтобы получить полный комплект ковриков, необходимо дополнительно купить, например, фаркоп», — поясняет Ленихин.
Проблема усугубляется тем, что многие покупатели даже не осознают, что имеют право отказаться от навязываемых услуг. Менеджеры автосалонов нередко представляют итоговую сумму как обязательную, включая в нее стоимость дополнительного оборудования — защиты двигателя, днища, ковриков и прочих аксессуаров, которые на самом деле являются опциональными.
Сложности с доказательством нарушений по навязыванию услуг
Адвокат Ленихин подчеркивает, что даже при увеличении штрафов остается проблема с доказательством факта навязывания:
«Самая большая проблема даже в случае увеличения штрафов в том, что на практике не так легко доказать факт навязывания услуг. К сожалению, не все потребители знают о возможности подачи жалоб в контролирующие органы и не фиксируют нарушения», — говорит юрист.
По его словам, эффективным способом фиксации подобных нарушений могла бы стать видео- или аудиозапись разговора с менеджером, где четко прослеживается факт навязывания дополнительных товаров или услуг.
Новые штрафы: сдерживающий фактор для недобросовестных продавцов
Эксперт выразил надежду, что значительное увеличение штрафов станет серьезным сдерживающим фактором для навязчивых продавцов: «Будем надеяться, что такие суммы штрафов все-таки повлияют на недобросовестных продавцов, и они задумаются о том, стоит ли рисковать. Ведь из 100 тысяч рублей, полученных от навязанных услуг, только 5-10 процентов составляет их заработная плата, а юридическое лицо теперь может получить штраф в сотни тысяч рублей», — заключил Ленихин.
Масштаб проблемы: от автосалонов до страховых компаний
Согласно информации авторов законопроекта, с 2019 года в Роспотребнадзор стали массово поступать обращения граждан с жалобами на действия автосалонов, которые аннулировали скидки при отказе потребителя от навязанных дополнительных услуг.
При этом сумма навязываемых товаров и услуг обычно составляет от 100 000 до 500 000 рублей, а в некоторых случаях может достигать более 50% от стоимости приобретаемого товара.
Чаще всего автолюбители сталкиваются с навязыванием дополнительных услуг в следующих ситуациях:
- Покупка автомобиля у дилера
- Приобретение страховки ОСАГО или КАСКО
- Оформление автокредита
Особенно показательны примеры со страхованием. Например, страхование КАСКО для одного и того же автомобиля в офисе дилера может стоить около 70 000 рублей, а за пределами автосалона тот же покупатель на тех же условиях сможет оформить аналогичный договор за 35 000 рублей. Страхование жизни и здоровья в офисе дилера обойдется примерно в 60 000 рублей, тогда как за его пределами — всего в 6 000 рублей.
Детали законопроекта: новые размеры штрафов
В соответствии с законопроектом, штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату могут составить:
• Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 100 000 до 300 000 рублей (в настоящее время — от 2 000 до 4 000 рублей)
• Для юридических лиц — от 250 000 до 1 000 000 рублей (в настоящее время — от 20 000 до 40 000 рублей)
Авторы законопроекта отмечают, что действующие размеры штрафов выглядят явно недостаточными, учитывая массовый характер таких правонарушений и обращений граждан в Роспотребнадзор и ФАС. Сейчас прибыль от реализации навязанных товаров и услуг значительно превышает установленные размеры штрафов, что делает нарушение экономически выгодным для компаний.
Дальнейшие шаги по принятию законопроекта
После одобрения в первом чтении 15 июля 2025 года законопроект находится на стадии принятия поправок и дополнений. До 13 августа 2025 года к нему принимаются замечания и предложения, после чего должно состояться второе чтение документа.
В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Стоит отметить, что данный законопроект был разработан в увязке с принятым в начале апреля 2025 года законом, который с 1 сентября 2025 года вводит запрет на навязывание продаж дополнительных товаров и запрет на автоматическое получение согласия на покупку товаров и оказание услуг.
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