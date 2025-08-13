13 августа 2025

Ушел из жизни голос бокса в России Борис Скрипко

Скрипко проработал на телевидении почти полвека, коллеги называли голосом бокса
Скрипко проработал на телевидении почти полвека, коллеги называли голосом бокса

Спортивный комментатор Борис Скрипко, которого называли голосом бокса в России, ушел из жизни. Он умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

«Причина — онкологическое заболевание. В последнее время комментатор находился в больнице», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Скрипко начал свою карьеру на телевидении в 1979 году и за это время освещал соревнования на одиннадцати Олимпийских играх, включая московскую Олимпиаду 1980 года. В последние годы он был сотрудником телеканала «Матч ТВ», где его называли настоящим голосом бокса. 

