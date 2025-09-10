В посольстве России во Франции сообщили о мерах безопасности из-за протестов

Дипломатические представительства России во Франции готовы усилить меры безопасности на фоне массовых протестных акций в стране. Об этом сообщили в посольстве Российской Федерации во Франции.

«С учетом непростой ситуации вокруг наших диппредставительств во Франции мы всегда принимаем необходимые меры для обеспечения их безопасности», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в  telegram-канале RTVI.

В ведомстве также сказали, что будут выстраивать работу в зависимости от того, как близко к российским загранучреждениям подойдут митингующие. Также в диппредставительстве отметили, что у них нет точной информации о том, где и как именно во Франции 10 и 18 сентября планируют провести протесты.

В Париже и пригородах протестующие 10 сентября начали перекрывать дороги, разводить костры и проводить акции неповиновения. Причиной протестов стал законопроект о бюджете на 2026 год, в котором планируется сильно сократить государственные расходы. С самого утра люди начали собираться на важных дорогах города. На площади Ла-Шапель они заблокировали движение машин, а на востоке Парижа возле одного из лицеев высыпали мусор на дорогу и подожгли его. Из-за этого транспорт в районе полностью встал, а полиция прибыла на место событий для сдерживания митингующих.

