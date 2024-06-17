В России определили новый размер прожиточного минимума на 2025 год

Размер прожиточного минимума на 2025 год составит до 19329 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Прожиточный минимум в России будет увеличен в 2025 году
Прожиточный минимум в России будет увеличен в 2025 году Фото:

Правительство РФ увеличило размер прожиточного минимума в стране. Определен новый размер для трудоспособного населения, пенсионеров и детей. Размеры определены указом правительства. 

«Установить с 1 января 2025 года величину прожиточного минимума в целом по РФ. На душу населения в размере 17733 рублей. Для трудоспособного населения — 19329 рубля. Для пенсионеров — 15250, детей — 17201 рубль», — отмечается в соответствующем постановлении. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее в правительстве уточнили, что со следующего года будет увеличен прожиточный минимум. В последний раз изменения были зафиксированы с начала 2024 года. 

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Правительство РФ увеличило размер прожиточного минимума в стране. Определен новый размер для трудоспособного населения, пенсионеров и детей. Размеры определены указом правительства.  «Установить с 1 января 2025 года величину прожиточного минимума в целом по РФ. На душу населения в размере 17733 рублей. Для трудоспособного населения — 19329 рубля. Для пенсионеров — 15250, детей — 17201 рубль», — отмечается в соответствующем постановлении. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее в правительстве уточнили, что со следующего года будет увеличен прожиточный минимум. В последний раз изменения были зафиксированы с начала 2024 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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