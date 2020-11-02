Что делать при коронавирусе

Мы обобщили опыт медиков и пациентов с COVID — вот что получилось Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

На пике второй волны эпидемии, когда система здравоохранения перегружена, получить медицинскую помощь нелегко. «Круги ада» — так называют сегодняшнюю ситуацию те, кто по несколько дней ждал результатов тестов или врача на дом. URA.RU составило схему, как действовать. Мы собрали воедино все, что узнали от врачей-вирусологов, от сотрудников скорой помощи, от представителей минздрава и Роспотребнадзора, а также от людей, которые болеют или переболели коронавирусом. Результат — в инфографике.

Из главных рекомендаций: если вы уверены, что у вас коронавирус (есть положительный тест, потеря обоняния), стоит начинать лечение с первого же дня, не дожидаясь прихода врача (известны случаи, когда пациентам приходилось ждать медиков по пять, семь и даже 10 дней).

Инфографика: Андрей Гусельников, Дмитрий Циулин, URA.RU

Схема начального лечения: противовирусное (лучше всего — триазавирин, можно арбидол) плюс кроверазжижающие препараты (курантил, тромбо АСС), а также симптоматическое лечение (парацетамол при высокой температуре, промывание носа при заложенности, средства от кашля, как при гриппе). Также применяют антибиотики (наиболее популярный — азитромицин), однако назначать его должен врач.

Проверьте состояние по критериям, по которым скорая помощь определяет экстренные случаи. Если у вас все так — звоним в скорую Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Конечно, самолечения быть не должно, и, если бы не пандемия, можно было бы дожидаться врача. Но здесь другая ситуация, ждать некогда. Чем раньше мы начинаем лечение, тем благоприятнее исход», — говорит Михаил Костинов, профессор, доктор медицинских наук, завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии в НИИ имени И.И.Мечникова РАМН. По словам врача, задержка в начале приема препаратов чревата в дальнейшем осложнениями.

Принимать на первом этапе можно любые противовирусные и повышающие иммунитет лекарства, одобренные минздравом. «Пока ждем врача, пьем любые препарата интерферона: ингаверин, арбидол, полиоксидоний», — говорит Костинов. При этом надо учитывать особенности организма. «Если это мужик с крепким здоровьем — можно и подождать, а если это люди старшего поколения или хроники — эти препараты надо начать принимать сразу же. А когда придет врач, он скорректирует дальнейшее лечение», — говорит доктор.

Самое страшное при коронавирусе — пневмония, причем, поражение легких может начаться незаметно: человек чувствует себя хорошо, даже нет одышки, а легкие уже поражены на 50%

(как было с блогером из Екатеринбурга Алексеем Садовским). Для оценки состояния легких используют два основных показателя: сатурация (насыщение легких кислородом) и частота дыхания.

Первое определяют с помощью пульсиксометра: норма — от 96 до 99% (точно не ниже 94%). Замерить сатурацию без прибора невозможно. Популярные в интернете тесты с задержкой дыхания — это фейк: тренированный человек может спокойно задерживать дыхание и на минуту, а нетренированный не выдержит и 10 секунд, и все это никак не говорит о коронавирусе.

А вот тест на частоту дыхания доступен любому — нужно засечь количество вдохов-выдохов в минуту: до 20 — норма, 22-23 и выше — одышка (только делать замер должен посторонний: если засекает сам пациент, он начинает подстраивать частоту дыхания под секундомер).

В целом оценить свое состояние можно с помощью критериев, по которым врачи скорой помощи определяют, является ли вызов экстренным. «Это температура 38,5 и выше более трех дней, одышка в покое (частота дыхания больше 22-23 в минуту), хронические заболевания с температурой, если пациент пожилого возраста старше 65 с температурой и нарушением дыхания — это случаи, требующие экстренного вмешательства», — рассказал главный врач станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

А если у вас болит горло, нет обоняния и температура ниже 38,5, скорая к вам не поедет — надо добиваться визита врача из поликлиники.

Дозвониться до номера «вызов врача на дом» крайне сложно (иногда это общий с регистратурой норме, но чаще — отдельный). Помочь в этом могут опять же диспетчеры скорой — они перенаправят ваш вызов в отделение неотложной помощи вашей поликлиники.