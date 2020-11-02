Что делать при коронавирусе

На пике второй волны эпидемии, когда система здравоохранения перегружена, получить медицинскую помощь нелегко. «Круги ада» — так называют сегодняшнюю ситуацию те, кто по несколько дней ждал результатов тестов или врача на дом. URA.RU составило схему, как действовать. Мы собрали воедино все, что узнали от врачей-вирусологов, от сотрудников скорой помощи, от представителей минздрава и Роспотребнадзора, а также от людей, которые болеют или переболели коронавирусом. Результат — в инфографике.
Из главных рекомендаций: если вы уверены, что у вас коронавирус (есть положительный тест, потеря обоняния), стоит начинать лечение с первого же дня, не дожидаясь прихода врача (известны случаи, когда пациентам приходилось ждать медиков по пять, семь и даже 10 дней).
Схема начального лечения: противовирусное (лучше всего — триазавирин, можно арбидол) плюс кроверазжижающие препараты (курантил, тромбо АСС), а также симптоматическое лечение (парацетамол при высокой температуре, промывание носа при заложенности, средства от кашля, как при гриппе). Также применяют антибиотики (наиболее популярный — азитромицин), однако назначать его должен врач.
«Конечно, самолечения быть не должно, и, если бы не пандемия, можно было бы дожидаться врача. Но здесь другая ситуация, ждать некогда. Чем раньше мы начинаем лечение, тем благоприятнее исход», — говорит Михаил Костинов, профессор, доктор медицинских наук, завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии в НИИ имени И.И.Мечникова РАМН. По словам врача, задержка в начале приема препаратов чревата в дальнейшем осложнениями.
Принимать на первом этапе можно любые противовирусные и повышающие иммунитет лекарства, одобренные минздравом. «Пока ждем врача, пьем любые препарата интерферона: ингаверин, арбидол, полиоксидоний», — говорит Костинов. При этом надо учитывать особенности организма. «Если это мужик с крепким здоровьем — можно и подождать, а если это люди старшего поколения или хроники — эти препараты надо начать принимать сразу же. А когда придет врач, он скорректирует дальнейшее лечение», — говорит доктор.
Самое страшное при коронавирусе — пневмония, причем, поражение легких может начаться незаметно: человек чувствует себя хорошо, даже нет одышки, а легкие уже поражены на 50%
(как было с блогером из Екатеринбурга Алексеем Садовским). Для оценки состояния легких используют два основных показателя: сатурация (насыщение легких кислородом) и частота дыхания.
Первое определяют с помощью пульсиксометра: норма — от 96 до 99% (точно не ниже 94%). Замерить сатурацию без прибора невозможно. Популярные в интернете тесты с задержкой дыхания — это фейк: тренированный человек может спокойно задерживать дыхание и на минуту, а нетренированный не выдержит и 10 секунд, и все это никак не говорит о коронавирусе.
А вот тест на частоту дыхания доступен любому — нужно засечь количество вдохов-выдохов в минуту: до 20 — норма, 22-23 и выше — одышка (только делать замер должен посторонний: если засекает сам пациент, он начинает подстраивать частоту дыхания под секундомер).
В целом оценить свое состояние можно с помощью критериев, по которым врачи скорой помощи определяют, является ли вызов экстренным. «Это температура 38,5 и выше более трех дней, одышка в покое (частота дыхания больше 22-23 в минуту), хронические заболевания с температурой, если пациент пожилого возраста старше 65 с температурой и нарушением дыхания — это случаи, требующие экстренного вмешательства», — рассказал главный врач станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев.
А если у вас болит горло, нет обоняния и температура ниже 38,5, скорая к вам не поедет — надо добиваться визита врача из поликлиники.
Дозвониться до номера «вызов врача на дом» крайне сложно (иногда это общий с регистратурой норме, но чаще — отдельный). Помочь в этом могут опять же диспетчеры скорой — они перенаправят ваш вызов в отделение неотложной помощи вашей поликлиники.
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