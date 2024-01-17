Российские чиновники получили новый сигнал от Путина

Им придется менять привычную модель общения с жителями

17 января 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Российские чиновники получили новый сигнал от президента Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин на первом в этом году совещании с правительством показал российским чиновникам, как они должны работать с людьми. Это должно быть не просто личное общение и не только в период выборов, а еще и оперативное реагирование на запросы жителей, профессиональных сообществ. Политологи назвали это «идеальной моделью коммуникации», которую Путин протестировал на примере своей поездки на Чукотку и в Хабаровский край. С момента встреч с жителями Анадыря (9 января) и с бизнесменами из разных регионов Дальнего Востока (10 января) прошла всего неделя. Но по большинству предложений и запросов собеседников президента конкретные решения уже проработаны в правительстве. «Но, — заметил Путин, — мы должны вырабатывать эти решения, затем принимать их, исходя из целесообразности, здравого смысла; они должны быть экономически и социально обоснованными, социально справедливыми». Потратить материнский капитал на новую легковушку многодетным семьям президент не согласился, но предложил серьезную скидку на отечественные авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одна из тем, которую поднимали жители Чукотки, — расширение программы поддержки многодетных, когда при рождении третьего или последующего ребенка семья может снизить ипотечный кредит на миллион рублей. Эта мера с 2023 года действовала только в Приморье. Но, как сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, теперь ею могут воспользоваться семьи и на Чукотке, и в других регионах ДВФО с низкой рождаемостью — в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, на Камчатке и в Магадане. Позволить многодетным использовать материнский капитал для покупки автомобиля Путин не согласился, «поскольку там есть свои риски», но, как и обещал, предложил другое решение. Озвучил его вице-премьер Денис Мантуров: многодетные семьи, участники СВО, люди с инвалидностью, медработники и учителя на Дальнем Востоке смогут купить отечественные авто со скидкой в 25% (на остальных территориях страны скидка 20%). И эта льгота уже введена — с 15 января. Логистические хабы на Дальнем Востоке будут развиваться рядом с пунктами пропуска через границу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оперативная реакция получена и на запросы бизнеса. На встрече в Хабаровске президента просили о поддержке развития логистических комплексов на границе с Китаем. Решено, что новый пункт пропуска появится на острове Большой Уссурийский, будет создан и связанный с ним транспортно-логистический узел в Хабаровске. При пунктах пропуска инвесторы на льготных условиях (как резиденты территорий опережающего развития) смогут строить необходимую инфраструктуру. «Губернатор поддерживает это решение и бизнес тоже: сейчас им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край, еще куда-то, — оценил Путин. — Наши партнеры с той стороны границы тоже просят об этом. Нужно бюрократические проблемы преодолеть, и как можно быстрее». Производителям аэропортовой техники упростят регистрацию — сделать это можно будет в Гостехнадзоре. «Я с удивлением узнал, что регистрацией аэродромной техники занимался Минсельхоз. Так и есть?» — поинтересовался президент у Мантурова. Статья по теме Путин начал новый год с региона, от которого отказался Абрамович Так сложилось еще в советские годы, пояснил вице-премьер. «Занимался этим Минсельхоз, чтобы гаишники не ловили трактористов и комбайнеров по полям», — рассказал он. Путин на это ответил, что «задача гаишников — не ловить кого-то на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, снизить смертность на дорогах и количество ДТП». Он попросил оперативно доработать тему, как того требует «здравый смысл». Были озвучены решения и по другим проблемам и предложениям, которые Путин услышал от жителей и бизнеса, будучи на Дальнем Востоке. По словам президента, самое ценное в таких встречах — это обратная связь, которая «становится более понятной, яркой», особенно когда они проходят в период избирательных кампаний. «Но это важно не для решения политических вопросов, а для решения вопросов, которые волнуют людей. Это хороший повод, чтобы понять и более чутко реагировать на запросы общества. Это должно помочь нам и в формулировании стратегических задач страны, чтобы они были понятны и специалистам, и гражданам в самом широком смысле этого слова. Над такими повестками будем работать регулярно», — подчеркнул Путин. Губернаторам, местным главам предстоит усовершенствовать свои коммуникации с людьми: общаться лично и оперативно реагировать на запросы людей, независимо от того, есть выборы или нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент фактически представил «некую идеальную модель коммуникации власти с людьми»: лично приехать и выслушать, оперативно отработать и принять решение, объяснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Путин сам следует этой модели и показывает ее чиновникам разного уровня — от членов правительства до губернаторов и глав муниципальных образований. Да, это демонстрируется в период избирательной кампании, но Путин подчеркивает, что именно так нужно реагировать на запросы людей всегда, не откладывать решение проблем на месяцы, годы и тем более не забывать о них совсем», — пояснил Иванов. Сигналом президента чиновникам считает прошедшее обсуждение исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. По его мнению, Путину важно, чтобы они поняли, что каждый персонально должен быть вовлечен в эти коммуникации и осознавать свою ответственность перед людьми. «Президент своим примером показывает, как нужно общаться с людьми: необходимо пройти своими ногами каждый этап, послушать, принять от граждан информацию любого свойства — не только комплиментарную, но и критику. В рефлексивном управлении без этой обратной связи никак», — убежден политолог. Кузнецов также отметил, что обратная связь от населения позволяет власти корректировать свои планы. Путин показал это на примере регионов Дальнего Востока: программа развития ДВФО рассчитана до 2035 года, а первый ее этап заканчивается уже в этом году. Встречи и в Анадыре, и в Хабаровске помогут скорректировать планы развития всего федерального округа. Статья по теме Путин ввел новый формат общения с бизнесом Похожего мнения придерживается и член Комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. Путин начал эту работу с Дальнего Востока, поскольку этот макрорегион находится в зоне его особого внимания. «[Президенту] важно, чтобы Дальний Восток, территория с малой плотностью населения, что создает искушение у недружественных политиков полакомиться этой частью России, стал ближе к Москве. Поэтому с момента получения запроса и до момента решения нельзя тянуть. Горизонт планирования должен измеряться не электоральными циклами, а десятилетиями. Если говорить про производства, про демографию — это горизонты 10-15 лет», — заключил Склянчук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин на первом в этом году совещании с правительством показал российским чиновникам, как они должны работать с людьми. Это должно быть не просто личное общение и не только в период выборов, а еще и оперативное реагирование на запросы жителей, профессиональных сообществ. Политологи назвали это «идеальной моделью коммуникации», которую Путин протестировал на примере своей поездки на Чукотку и в Хабаровский край. С момента встреч с жителями Анадыря (9 января) и с бизнесменами из разных регионов Дальнего Востока (10 января) прошла всего неделя. Но по большинству предложений и запросов собеседников президента конкретные решения уже проработаны в правительстве. «Но, — заметил Путин, — мы должны вырабатывать эти решения, затем принимать их, исходя из целесообразности, здравого смысла; они должны быть экономически и социально обоснованными, социально справедливыми». Одна из тем, которую поднимали жители Чукотки, — расширение программы поддержки многодетных, когда при рождении третьего или последующего ребенка семья может снизить ипотечный кредит на миллион рублей. Эта мера с 2023 года действовала только в Приморье. Но, как сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, теперь ею могут воспользоваться семьи и на Чукотке, и в других регионах ДВФО с низкой рождаемостью — в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, на Камчатке и в Магадане. Позволить многодетным использовать материнский капитал для покупки автомобиля Путин не согласился, «поскольку там есть свои риски», но, как и обещал, предложил другое решение. Озвучил его вице-премьер Денис Мантуров: многодетные семьи, участники СВО, люди с инвалидностью, медработники и учителя на Дальнем Востоке смогут купить отечественные авто со скидкой в 25% (на остальных территориях страны скидка 20%). И эта льгота уже введена — с 15 января. Оперативная реакция получена и на запросы бизнеса. На встрече в Хабаровске президента просили о поддержке развития логистических комплексов на границе с Китаем. Решено, что новый пункт пропуска появится на острове Большой Уссурийский, будет создан и связанный с ним транспортно-логистический узел в Хабаровске. При пунктах пропуска инвесторы на льготных условиях (как резиденты территорий опережающего развития) смогут строить необходимую инфраструктуру. Производителям аэропортовой техники упростят регистрацию — сделать это можно будет в Гостехнадзоре. «Я с удивлением узнал, что регистрацией аэродромной техники занимался Минсельхоз. Так и есть?» — поинтересовался президент у Мантурова. Так сложилось еще в советские годы, пояснил вице-премьер. «Занимался этим Минсельхоз, чтобы гаишники не ловили трактористов и комбайнеров по полям», — рассказал он. Путин на это ответил, что «задача гаишников — не ловить кого-то на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения, снизить смертность на дорогах и количество ДТП». Он попросил оперативно доработать тему, как того требует «здравый смысл». Были озвучены решения и по другим проблемам и предложениям, которые Путин услышал от жителей и бизнеса, будучи на Дальнем Востоке. По словам президента, самое ценное в таких встречах — это обратная связь, которая «становится более понятной, яркой», особенно когда они проходят в период избирательных кампаний. Президент фактически представил «некую идеальную модель коммуникации власти с людьми»: лично приехать и выслушать, оперативно отработать и принять решение, объяснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. «Путин сам следует этой модели и показывает ее чиновникам разного уровня — от членов правительства до губернаторов и глав муниципальных образований. Да, это демонстрируется в период избирательной кампании, но Путин подчеркивает, что именно так нужно реагировать на запросы людей всегда, не откладывать решение проблем на месяцы, годы и тем более не забывать о них совсем», — пояснил Иванов. Сигналом президента чиновникам считает прошедшее обсуждение исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. По его мнению, Путину важно, чтобы они поняли, что каждый персонально должен быть вовлечен в эти коммуникации и осознавать свою ответственность перед людьми. Кузнецов также отметил, что обратная связь от населения позволяет власти корректировать свои планы. Путин показал это на примере регионов Дальнего Востока: программа развития ДВФО рассчитана до 2035 года, а первый ее этап заканчивается уже в этом году. Встречи и в Анадыре, и в Хабаровске помогут скорректировать планы развития всего федерального округа. Похожего мнения придерживается и член Комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. Путин начал эту работу с Дальнего Востока, поскольку этот макрорегион находится в зоне его особого внимания. «[Президенту] важно, чтобы Дальний Восток, территория с малой плотностью населения, что создает искушение у недружественных политиков полакомиться этой частью России, стал ближе к Москве. Поэтому с момента получения запроса и до момента решения нельзя тянуть. Горизонт планирования должен измеряться не электоральными циклами, а десятилетиями. Если говорить про производства, про демографию — это горизонты 10-15 лет», — заключил Склянчук.