«Сбер» придумал новый способ возвращать похищенные деньги

Сбербанк тестирует новый способ возврата украденных денег. Он заключается в профилактических беседах с дропперами, сообщил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов.
«„Сбер“ начал использовать новый механизм возврата украденных мошенниками денег. Банк проводит профилактические беседы с дропперами, по итогам которых те пишут заявления об ошибочном переводе денег», — цитирует РБК Кузнецова. Отмечается, что после разговора многие добровольно пишут заявление об ошибочном переводе средств. Это позволяет быстрее вернуть деньги, чем через суд.
Ранее стало известно, что мошенники в Telegram начали указывать номера телефонов правоохранных ведомств вместо ника, а затем представляться сотрудниками этих ведомств. Также телефонные мошенники изобрели новые способы, чтобы убедить россиян снять самозапрет на оформление кредитов. Преступники используют три основных сценария, выдавая себя за представителей налоговой службы, сотрудников банков или государственных органов.
