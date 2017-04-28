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28 апреля 2017
18:02  28 апреля 2017 0

ФСБ ответила на запрос о недвижимости Медведева

XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, коммунисты, рашкин валерий, съезд кпрф
Валерий Рашкин остался недоволен ответом ФСБФото: Владимир Андреев © URA.RU

ФСБ рассекретила ответ на депутатский запрос депутата КПРФ Валерия Рашкина, в котором он просил рассмотреть данные расследования ФБК об элитной недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Хитрая ФСБ прислала ответ по имуществу Медведева с пометкой „для служебного пользования“. Информации по вопросу там чуть менее, чем ноль», — написал Рашкин на своей странице в Twitter.

Ранее депутат направил аналогичный запрос в следственный комитет РФ, однако представители ведомства сообщили, что для проведения проверки недостаточно оснований.

Напомним, что сам Дмитрий Медведев назвал результаты расследования Алексея Навального «компотом» и «бумажками», а пресс-секретарь главы правительства заявила, что результаты социологических опросов, сообщающих о снижение доверия россиян к премьер-министру, являются «политическим заказом».

Ранее пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова назвала опрос россиян о доверии Дмитрию Медведеву, согласно которому 45% выступают за его отставку, «политическим заказом». Он добавила, что сам глава кабмина также не придает особого значения политически ангажированным соцопросам, напоминает «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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