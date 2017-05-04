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04 мая 2017
Главные новости Москвы
13:54  04 мая 2017 0

Российский изобретатель придумал, как зарядить телефон от костра. ВИДЕО

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Печь-зарядка может восстановить батарею у любого USB устройстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Талантливый инженер Айдар Хайруллин из Уфы создал печь, которая заряжает любое устройство с разъемом USB, используя энергию от сгорающих дров. Изобретатель получил два гранта для совершенствования продукта и запуска серийного производства, а в Европе и США уже заинтересовались данной разработкой. По мнению Хайруллина, такое устройство станет незаменимым для многих туристов.

Создатель признался, что самым сложным было добиться устойчивости в температурном режиме на теплосъемнике, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Хайрулин два года добивался признания, и наконец его мангал-зарядка выиграла конкурс научно-технических разработок на молодежном форуме iВолга, а первые 100 печей уже отправлены заказчикам.

Семен Гринберг
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