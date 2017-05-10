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10 мая 2017
10:54  10 мая 2017 1

Суд Нидерландов отказался признавать решение о банкротстве ЮКОСа

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
В Амстердаме отменили решение о банкротстве ЮКОСаФото: Владимир Жабриков
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Апелляционный суд Амстердама не признал правомерным решение арбитражного суда Москвы 2006 года, согласно которому компания ЮКОС была объявлена банкротом.

Московский арбитраж в 2004—2005 годах взыскал с нефтяной компании около 300 млрд рублей из-за задолженности по уплате налогов за 2000—2004 годы, после чего летом 2006 года ЮКОС признали банкротом, пишет «Федеральное агентство новостей».

Через год победителем аукциона по продаже акции компании Yukos Finance B.V., которая зарегистрирована в Голландии в качестве дочерней структуры ЮКОСа, стало ООО «Промнефтьстрой».

В постановлении нидерландского суда указано, что конкурсный управляющий ЮКОС не мог по закону оформить переход права собственности на акции Yukos Finance B.V. Решение суда приветствовала группа, представляющая бывших акционеров ЮКОС.

Лев Истомин
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