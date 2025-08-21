«Время колоссальных угроз»: в России призвали улучшить ядерный щит

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о необходимости совершенствования российского ядерного «щита» в ближайшие годы на фоне возрастающих угроз для страны. Об этом он рассказал журналистам.
«Сейчас, в текущем моменте геополитики, — время колоссальных угроз существованию нашей страны. Поэтому ядерный щит, он же и меч, — это гарантия нашего суверенитета... Мы сегодня понимаем, что ядерный щит в ближайшие годы должен лишь совершенствоваться», — отметил Лихачев.
Глава «Росатома» подчеркнул, что корпорация ежегодно полностью выполняет государственный оборонный заказ в области ядерного оружия. По его словам, развитие оборонных технологий и поддержание стратегических вооружений остаются приоритетными задачами для предприятия с учетом актуальной обстановки на мировой арене.
Ранее замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов рассказывал URA.RU о рисках ядерной войны. Он опасается, что в мире спустя время будет расти список стран, обладающих ядерным оружием. Также ранее премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивал важность сбалансированного развития оборонной и гражданской продукции, отмечая, что предприятия ВПК, такие как «Ростех» и «Росатом», выполняют гособоронзаказ и одновременно внедряют военные технологии в гражданские отрасли.
