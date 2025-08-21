В направлении Крыма выросло чисто задержанных поездов

Пассажирам рекомендуется учитывать возможные изменения в расписании
Пассажирам рекомендуется учитывать возможные изменения в расписании Фото:

В направлении Крыма увеличилось число задержанных поездов. Об этом сообщает перевозчик Гранд Сервис Экспресс.

По данным telegram-канала перевозчика, на 16:00 мск задержки фиксируются как при следовании в Крым, так и при обратном движении. Пассажирам рекомендуется учитывать возможные изменения в расписании.

В Крым:

  • Поезд №068 Москва — Симферополь (отправление 20.08) опаздывает на 5,5 часов;
  • Поезд №163 Москва — Феодосия (отправление 20.08) задерживается на 1,5 часа;
  • Поезд №92 Москва — Севастополь (отправление 20.08) опаздывает на 1 час;
  • Поезд №163 Москва — Евпатория (отправление 20.08) задерживается на 1,5 часа.

Из Крыма:

  • Поезд №18 Симферополь — Москва (отправление 20.08) опаздывает на 1,5 часа;
  • Поезд №28 Симферополь — Москва (отправление 20.08) задерживается на 4 часа;
  • Поезд №164 Феодосия — Москва (отправление 20.08) задерживается на 3,5 часа;
  • Поезд №008 Севастополь — Санкт-Петербург (отправление 20.08) опаздывает на 2,5 часа;
  • Поезд №180 Евпатория — Санкт-Петербург (отправление 20.08) задерживается на 2,5 часа;
  • Поезд №068 Симферополь — Москва (отправление 20.08) задерживается на 1,5 часа.

Пассажирам задержанных поездов предоставляется питьевая вода, которую можно получить в кулерах. При длительных задержках по возможности организуется питание, в первую очередь для детей и маломобильных граждан. Время задержки может меняться. Для получения самой свежей информации о движении поездов пассажирам рекомендуется обращаться на горячую линию перевозчика по телефону 8 800 775 54 53.

