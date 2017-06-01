CNN уволил ведущую за фото с отрезанной головой Трампа

00:41 01 июня 2017 0

Кэти Гриффин потеряла работу из-за ненависти к Дональду Трампу ФОТО: Buzzfeed.com

Телеканал CNN расторг договор с комедийной актрисой Кэти Гриффин, устроившей фотосессию с «отрезанной головой» Дональда Трампа. Руководство телекомпании назвало снимки «омерзительными и оскорбительными».

На протяжении многих лет Гриффин являлась ведущей новогодней программы на CNN. «Телеканал решил разорвать соглашение с Кэти Гриффин, касающееся ее появления в нашей программе New Year’s Eve», — цитирует официальное заявление телекомпании «Федеральное агентство новостей».

Напомним, что фотосессия Гриффин с окровавленным муляжом головы американского президента вызвала шквал критики со стороны политического истеблишмента США и рядовых американцев. В частности, Дональд Трамп-младший написал на своей странице в Twitter: «Отвратительно, но неудивительно. Вот они — современные левые. Они считают это приемлемым. Представьте, что консерваторы сделали бы это с Обамой, когда он был президентом?». Позже актриса публично принесла извинения, признав, что «зашла слишком далеко».