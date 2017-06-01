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01 июня 2017
18:25  01 июня 2017 0

В гробу президента Польши Качиньского похоронили еще двух человек

Эксгумацию останков политика проводят в рамках нового расследованияФото: Википедия

Польские силовики пришли к выводу, что в гробу погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента страны Леха Качиньского имеются фрагменты тел двух других людей.

Подобная ситуация произошла и с другими жертвами смоленской катастрофы, заявил заместитель генерального прокурора Польши Марек Пащонек, передает «Газета.Ru». Отметим, эксгумацию останков проводят в рамках нового расследования причины крушения самолета.

Как писало «URA.RU» ранее, катастрофа Ту-154 произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Президентский самолет в условиях сильного тумана врезался в деревья, опрокинулся и полностью разрушился, жертвами катастрофы стали 96 человек.

В то же время расследование до сих пор не закончено. В апреле 2017 года Польша объявила о заложенной бомбе в самолете президента, которая сработала еще до столкновения воздушного судна с землей.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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