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06 июня 2017
Главные новости Москвы
19:46  06 июня 2017 0

Сергей Лавров усомнился в обоснованности выводов Bellingcat по крушению «Боинга» над Донбассом

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Сергей Лавров не верит в объективность расследования катастрофыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не понимает, на какие факты опиралась группа Bellingcat, публикуя выводы о крушении малазийского Boeing МН17 в Донбассе в 2014 году. Об этом он заявил во время пресс-конференции со словацким коллегой Мирославом Лайчаком.

По мнению Лаврова, информация, которая попала в СМИ, не дает ответов на имеющиеся вопросы, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее группа блогеров-расследователей Bellingcat представила доказательства, что «Бук», из которого предположительно сбили малайзийский Boeing, был якобы приписан к российской зенитно-ракетной бригаде. Позже журналисты обнаружили фотомонтаж в доказательствах, опубликованных группой.

Лавров также добавил, что расследование, которое проходило под руководством Нидерландов, не является транспарентным. Дипломат подчеркнул необходимость демонстрировать факты, а не заключения, подобные тем, что используют власти США, добавляет информагентство Nation News.

Нина Калинина
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