Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что правовое просвещение детей должно идти параллельно с рассказами об обязанностях и ответственности. Об этом детский омбудсмен рассказала в своем видеоответе руководителю проекта «Школа права» Олегу Лозенкову из Воронежа.
Вопрос Олег Лозенков адресовал детскому омбудсмену еще во время встречи на форуме «Территория смыслов». В ответе Анна Кузнецова подчеркнула, что поддерживает правовое просвещение детей, особенно в сиротских учреждениях, однако важно, чтобы это все шло параллельно с просвещением детей по поводу их обязательств и их ответственности за что-либо, пишет портал «Утро.ру».
На встрече с Кузнецовой присутствовали около тысячи молодых активистов и руководителей некоммерческих организаций, добровольческих и правозащитных проектов. В общей сложности омбудсмен получила 117 записок с вопросами, уточняет «Национальная служба новостей».