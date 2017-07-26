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26 июля 2017
Главные новости Москвы
18:03  26 июля 2017 0

Омбудсмен призвала россиян рассказывать детям не только о правах, но и обязанностях. ВИДЕО

Медиафорум
Анна Кузнецова считает, что у ребенка должны быть не только права, но и обязанностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что правовое просвещение детей должно идти параллельно с рассказами об обязанностях и ответственности. Об этом детский омбудсмен рассказала в своем видеоответе руководителю проекта «Школа права» Олегу Лозенкову из Воронежа.

Вопрос Олег Лозенков адресовал детскому омбудсмену еще во время встречи на форуме «Территория смыслов». В ответе Анна Кузнецова подчеркнула, что поддерживает правовое просвещение детей, особенно в сиротских учреждениях, однако важно, чтобы это все шло параллельно с просвещением детей по поводу их обязательств и их ответственности за что-либо, пишет портал «Утро.ру».

На встрече с Кузнецовой присутствовали около тысячи молодых активистов и руководителей некоммерческих организаций, добровольческих и правозащитных проектов. В общей сложности омбудсмен получила 117 записок с вопросами, уточняет «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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