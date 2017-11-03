Сотрудникам строительной компании задолжали более 23 миллионов рублей
Генерального директора строительной компании ПАО «Камгэсэнергострой» оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что летом задолженность предприятия перед сотрудниками превысила 23 миллиона рублей.
Работникам выплатили все долги после вмешательства казанской прокуратуры. По данным ведомства, за июнь—август 2017 года зарплату не получили 478 сотрудников компании.
В надзорном ведомстве «URA.RU» сообщили, что в отношении мужчины возбудили административное дело, он должен выплатить 20 тысяч рублей в доход государства.