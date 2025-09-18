Российский пограничный корабль зайдет в порт Баку

Российский пограничный корабль прибудет с официальным визитом в порт Баку в период с 23 по 25 сентября 2025 года. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, трансляция которого велась на сайте внешнеполитического ведомства.
«С 23 по 25 сентября состоится заход российского пограничного корабля в порт Баку. Программа визита включает мероприятия по линии взаимодействия пограничных служб двух государств», — заявила представитель МИД РФ.
В последнее время отношения между Россией и Азербайджаном находились в центре внимания из-за задержания российских граждан и обысков в офисе «Sputnik-Азербайджан» в Баку. Освобождение россиян стало значимым шагом к нормализации двусторонних отношений, о чем ранее заявляла Мария Захарова, ее слова приводил RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.