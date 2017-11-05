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06 ноября 2017
05 ноября 2017
23:51  05 ноября 2017 0

В Башкирии пропали ямальский подросток и его подруга

Танцы на набережной Городского пруда. Екатеринбург, романтика, влюбленная пара, танцы
Родственники подозревают, что молодая пара решила начать самостоятельную жизньФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция и волонтеры ведут поиски жителя Нового Уренгоя (ЯНАО) Владислава Киржакова и его подруги Дарьи Чаплыгиной из Бирска (Башкортостан). Родственники подозревают, что 17-летние парень и девушка решили жить самостоятельно.

Тем не менее, пропавшая пара — несовершеннолетние, поэтому родные стали переживать за их судьбу. Парень приезжал в гости к подруге и должен был в ночь с 4 на 5 ноября вылететь домой, сообщают местные СМИ.

Листовки-ориентировки добровольцы расклеивают в Уфе и Бирске
Фото: ВКонтакте / «Поиск пропавших детей Бирск»

По имеющейся информации, в самолет Владислав не садился и домой не прилетал. Дарья домой также не возвращалась. После этого родственники обратились за помощью в правоохранительные органы и в организации, занимающиеся поисками пропавших людей.

Приметы пропавших: молодой человек ростом около 190 см, лицо немного вытянутое, волосы и брови темные. Одет был в шапку ушанку, синюю куртку с капюшоном, с белой надписью на спине и рукаве, синие джинсы и коричневые ботинки; девушка ростом около 180 см, волосы светлые короткие. Одета была в темно-синюю куртку.

У кого есть информация о пропавших, могут сообщить по дежурным телефонам поисковых групп: 8 (927) 969-89-19 (Уфа), 8 (999) 622-68-59 (Бирск) или по единому номеру полиции 02.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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