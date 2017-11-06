14:28 06 ноября 2017 0

Украинские спецслужбы готовят информационную диверсию против Крыма, заявили власти полуострова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Специальный центр под Киевом разрабатывает планы по дискредитации Крыма. Украинские спецслужбы и их западные кураторы готовят информационную диверсию против полуострова. Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский.

«Все, кто задействованы в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей все давно уже идентифицировали. Наша задача была в том, чтобы все это вовремя вскрыть, и я думаю, что мы это сделали весьма успешно», — цитирует Полонского «Федеральное агентство новостей».

По его словам, Киев в своей подрывной деятельности делает акцент на работу в социальных сетях и интернет-изданиях, уточняет «Национальная служба новостей». Как подчеркнул вице-премьер, эта схема уже вскрыта, имена большинства их тех, кто в ней задействован, известны.