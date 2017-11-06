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06 ноября 2017
16:12  06 ноября 2017 0

У iPhone X выгорают дисплеи. В Apple рассказали, как спасти смартфон

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , смартфон, айфон, apple, iphone 10
После старта продаж у смартфона нашли недостатокФото: Владимир Андреев © URA.RU

Техподдержка компании Apple обратилась к пользователям с предупреждением о проблеме с выгоранием дисплея iPhone X.

Для того чтобы избежать этого, компания рекомендует установить на гаджет обновления iOS 11. Кроме этого нужно как можно реже использовать смартфон в режиме высокой яркости. Как оказалось, дисплей iPhone X, изготовленный по технологии OLED, подвержен выгоранию, поэтому ему присущи все недостатки, имеющиеся у устройств подобного типа, пишет РБК.

Ранее глава компании Apple Тим Кук сравнил приобретение iPhone X в рассрочку с покупкой чашки кофе, так как новый гаджет можно приобрести, выплачивая 33 доллара в месяц. Новый гаджет поступил в продажу 3 ноября. В Москве очередь за новинкой начали занимать за несколько суток до старта продаж.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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