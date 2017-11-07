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07 ноября 2017
06 ноября 2017
06:35  07 ноября 2017 0

Москвичам показали в метро эпизоды революции 1917 года. ФОТО

Акция прошла в рамках проекта #1917LIVEФото: rt.com

В понедельник, 6 ноября, в московском метро прошла презентация панорамных роликов серии «Революция 360». Участники акции, проведенной в рамках международного проекта #1917LIVE, имели возможность посмотреть эпизоды революционных событий 1917 года.

Автором и инициатором мероприятия стало информагентство RT. В съемках, как сообщается, приняли участие Александр Адабашьян, Олег Гаркуша, Захар Прилепин, Александр Баширов и другие деятели культуры. Закадровый текст читали Гарик Сукачёв и Сергей Гармаш.

Большой интерес к событиям столетней давности проявляют, к слову, не только россияне. По данным из открытых источников, к примеру, в Германии к этому событию проводят круглые столы, выставки, публичные дискуссии и показы документальных фильмов.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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