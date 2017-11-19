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19 ноября 2017
18 ноября 2017
04:42  19 ноября 2017 0

Известный американский актер Дэвид Кэссиди находится при смерти

За почти 50-летнюю актерскую карьеру Кэссиди снялся в 88 фильмах и сериалахФото: www.kinopoisk.ru

Американский актер и исполнитель Дэвид Кэссиди находится при смерти. 67-летний мужчина уже несколько дней содержится в больнице из-за отказывающих внутренних органов.

Дэвид Кэссиди попал к медикам 15 ноября, сообщает Газета.ru. Но даже временный ввод в искусственную кому не смог улучшить состояние артиста. По данным издания, у актера практически отказали печень и почки, но причины нарушения работы внутренних органов не называются.

Актер и музыкант Дэвит Кэссиди начал актерскую карьеру более 45 лет назад, снявшись за это время в 88 фильмах и сериалах. Широкую известность артисту принесло участие в комедийном сериале-мюзикле «Семья Партриджей». В последнее время Кэссиди участвовал в таких проектах как «Агентство», «Клава, давай!» и «CSI: Место преступления».

Наталья Полетавкина
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