13:24 07 декабря 2017 0

США не пускает своих спортсменов на игры из-за КНДР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вопрос участия сборной США в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане остается открытым из-за Северной Кореи. Об этом в интервью Fox News заявил постпред США при ООН Никки Хейли.

«Знаю, что, о чем бы ни шел разговор — о КНДР или Иерусалиме, главным остается то, как мы защитим своих граждан», — сказала Хейли, отвечая на вопрос, является ли «решенным делом» участие американских спортсменов в ОИ-2018. Слова политика приводит RT.

Хейли отметила, что все будет зависеть о того, что будет происходить в КНДР. Она пояснила, что американские власти будут следить за политикой КНДР, так как ситуация меняется с каждым днем.

Дипломат выразил свою точку зрения, заявив, что уверен, что американским спортсменам стоит планировать выступление на Олимпиаде.

Ранее Северная Корея уже дала понять, что ради собственной безопасности не отступит ни перед чем, в том числе готова и к войне с США. МИД страны обеспокоен продолжающимися вблизи ее границ масштабными учениями военных США и Южной Кореи, пишет портал «Утро.ру». Как считают эксперты, от этих политических игр страдают спортсмены, которые готовятся к главным стартам четырехлетия.

5 декабря МОК заявил об отстранении сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане из-за допинг-скандала.