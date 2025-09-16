Европарламент проведет голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен

Европарламент проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в период с 6 по 9 октября 2025 года. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на внутреннее электронное письмо председателя Европарламента Роберты Метсолы.
«Вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен запланировано на начало октября», — пишет Politico. Ожидается, что на пленарном заседании рассмотрят сразу два отдельных вотума недоверия, инициированные фракциями «Патриоты за Европу» и «Левые».
По информации издания, «Патриоты за Европу» обвиняют фон дер Ляйен в отсутствии прозрачности и подотчетности, а также критикуют торговые соглашения между ЕС и странами МЕРКОСУР и США. В свою очередь, представители «Левых» сосредотачивают внимание на торговой политике Еврокомиссии и упрекают руководство в бездействии на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа.
Процедура одновременной подачи сразу двух вотумов недоверия в адрес главы Еврокомиссии стала беспрецедентной для Европарламента. Они были поданы спустя несколько часов после выступления Урсулы фон дер Ляйен с ежегодной речью о положении дел в Евросоюзе. Предыдущий вотум недоверия ее правительству был подан всего несколько месяцев назад и подчеркивал раздробленность ЕС.
