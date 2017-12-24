Любовница экс-полковника Захарченко покинула Россию

06:22 24 декабря 2017 1

Любовница Дмитрия Захарченко покинула Россию 18 декабря Фото: Александр Константинов © URA.RU

Гражданская жена экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина, обвиняемого в коррупции, покинула Россию. Ранее возлюбленная арестованного полицейского подозревалась в незаконном получении загранпаспортов для себя и своего сына.

«Марина Семынина покинула Россию в понедельник 18 декабря», — сообщил неназванный источник ТАСС. Собеседник агентства не пояснил, как подозреваемой удалось получить загранпаспорт и пересечь границу.

Как ранее сообщало «URA.RU», в квартире Семыниной следователями были обнаружены документы на особняк в Великобритании, который Захарченко приобрел во время службы в МВД. Адвокат Семыниной заявил, что подзащитная не имеет никакого отношения к зарубежной недвижимости арестованного экс-полковника. Позже Семынина отказалась объяснять журналистам, куда с ее банковских счетов подевались 10 миллионов долларов, по версии следствия, принадлежавшие Захарченко. «Их нет вообще. Я не обязана отчитываться, куда их дела. Может, в Москву-реку выкинула, утопила.», — ответила она.



Дмитрий Захарченко в МВД курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года полковник был задержан. Позже при обыске в квартире его сестры были найдены еще 8,5 миллиарда рублей. По данным СМИ, все состояние Захарченко — это 374 млн рублей, более 140 миллионов долларов, более двух миллионов евро, 13 квартир, четыре дорогих автомобиля и один золотой слиток весом полкилограмма.